Milan'da Stefano Pioli dönemi sona eriyor

İtalya Serie A'da üst üste başarısız sonuçlar alan Milan'da, teknik direktör Stefano Pioli ile yollar ayrılabilir.



La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Milan yönetimi, lig sonuncusu Salernitana'ya karşı alınan 2-2'lik beraberlik sonrası Stefano Pioli'nin geleceğini gözden geçirme kararı aldı.



YÖNETİM ÇOK SİNİRLENDİ



Haberde, kulüp sahiplerinin Salernitana maçı sebebiyle çok sinirli olduğu ifade edilirken, Pioli'nin maçın ardından söylediği 'Takımdaki büyüyü kaybettik' sözünün yönetim tarafından hoş karşılanmadığı yazıldı.



IBRAHIMOVIC DİNLENECEK



Öte yandan haberde; teknik direktör değişimi konusunda geçtiğimiz günlerde danışmanlık görevine getirilen Zlatan Ibrahimovic'in de fikirlerinin alınacağı belirtildi.



İtalya Serie A'da 33 puanla 3. sırada bulunan Milan, zirve yarışındaki rakipleri Juventus ve Inter'in gerisinde kalmış durumda.





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