Milan'da Krunic krizi çıktı

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde uzun bir süre ilgilendiği Boşnak orta saha oyuncusu Rade Krunic için çarpıcı bir gelişme yaşandı.
GÖRÜŞMELER TIKANDI
Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Milan ile Rade Krunic arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri tıkandı.
Haberde Krunic'in İtalyan kulübünden yıllık 3 milyon euro maaş ve 2027 yılına kadar sözleşme istediği ifade edilirken, Milan'ın oyuncunun 30 yaşında olması sebebiyle bonuslarla birlikte 2.5 milyon euro önerdiği öne sürüldü.
KULÜP SAHİPLERİ İLE GÖRÜŞÜLECEK
Ayrıca haberde Milan yönetiminin Krunic konusunda kulüp sahipleri ile görüşme yaptıktan sonra onay alması halinde Krunic ile yeni sözleşme imzalanma ihtimali olduğu belirtildi.
Milan ile Krunic arasındaki mevcut sözleşmede yıldız oyuncu 1.5 milyon euro artı bonus kazanırken, sözleşmenin bitimine 2 yıl kalmış durumda.
Bu sezon Milan ile 6 resmi maça çıkan Rade Krunic, bu maçlarda gol katkısı sağlayamadı.
GÖRÜŞMELER TIKANDI
Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Milan ile Rade Krunic arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri tıkandı.
Haberde Krunic'in İtalyan kulübünden yıllık 3 milyon euro maaş ve 2027 yılına kadar sözleşme istediği ifade edilirken, Milan'ın oyuncunun 30 yaşında olması sebebiyle bonuslarla birlikte 2.5 milyon euro önerdiği öne sürüldü.
KULÜP SAHİPLERİ İLE GÖRÜŞÜLECEK
Ayrıca haberde Milan yönetiminin Krunic konusunda kulüp sahipleri ile görüşme yaptıktan sonra onay alması halinde Krunic ile yeni sözleşme imzalanma ihtimali olduğu belirtildi.
Milan ile Krunic arasındaki mevcut sözleşmede yıldız oyuncu 1.5 milyon euro artı bonus kazanırken, sözleşmenin bitimine 2 yıl kalmış durumda.
Bu sezon Milan ile 6 resmi maça çıkan Rade Krunic, bu maçlarda gol katkısı sağlayamadı.