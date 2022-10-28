Milan'da Giroud kararı

Milan, 36 yaşındaki golcüsü Olivier Giroud ile sözleşme uzatmak istiyor.



İtalyan basınında yer alan haberde, kulübün, geçen sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fransız golcüye bir yıl uzatma teklifinde bulunmayı düşündüğü aktarıldı.



2021 yazında Chelsea'den 1 milyon euro bonservisle transfer edilen Giroud, Milan'da şu ana kadar çıktığı 53 maçta 20 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi.





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