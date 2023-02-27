Milan'da Bennacer'e alternatif Torreira

Milan, Galatasaray forması giyen Lucas Torreira'yı transfer hedefi olarak belirledi.



La Nazione'de yer alan habere göre, İtalyan temsilcisinin yaz aylarında Uruguaylı futbolcuya teklif yapmak için çalışmalara başladığı aktarıldı.



Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli'nin, Ismael Bennacer'e bir alternatif aradığı ve Torreira'nın ideal profil olduğu belirtildi.



Torreira'nın, 2021-2022 sezonunda kiralık olarak Fiorentina forması giydiği ve İtalya'da üst düzey bir performans sergilediği hatırlatıldı. 27 yaşındaki futbolcunun, bu sezon başında transfer olduğu Galatasaray'da da, Fiorentina'daki performansını sürdürdüğü ifade edildi.



Lucas Torreira, bu sezon Galatasaray forması altında 21 maçta sahaya çıktı.





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