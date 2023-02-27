Milan'da Bennacer'e alternatif Torreira

Milan'ın, Galatasaray forması giyen Lucas Torreira için yaz aylarında teklif yapmaya düşündüğü öne sürüldü. İtalyan ekibinde teknik direktör Stefano Pioli'nin, orta sahada Ismael Bennacer'e bir alternatif aradığı ve Torreira ismi üzerinde durulduğu kaydedildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Milan'da Bennacer'e alternatif Torreira
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27 Şubat 2023 15:39
Milan, Galatasaray forması giyen Lucas Torreira'yı transfer hedefi olarak belirledi.

La Nazione'de yer alan habere göre, İtalyan temsilcisinin yaz aylarında Uruguaylı futbolcuya teklif yapmak için çalışmalara başladığı aktarıldı.

Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli'nin, Ismael Bennacer'e bir alternatif aradığı ve Torreira'nın ideal profil olduğu belirtildi.

Torreira'nın, 2021-2022 sezonunda kiralık olarak Fiorentina forması giydiği ve İtalya'da üst düzey bir performans sergilediği hatırlatıldı. 27 yaşındaki futbolcunun, bu sezon başında transfer olduğu Galatasaray'da da, Fiorentina'daki performansını sürdürdüğü ifade edildi.

Lucas Torreira, bu sezon Galatasaray forması altında 21 maçta sahaya çıktı.

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