Milan Cengiz Ünder'i Roma'dan istiyor

Bonservisi Roma'da bulunan Cengiz Ünder'e Milan'ın talip olduğu iddia edildi.



İtalyan basının sezonu Leicester City'de kiralık olarak geçirecek Cengiz Ünder'in Milan'a transfer olabileceğini yazdı. Milan'ın Samuel Castillejo'nun performansından memnun olmadığı ve oyuncunun satışına izin verileceğinin verildiği haberde Cengiz Ünder'in sağ kanada düşünüldüğü ifade edildi.



Roma'da yeni sezonda görev yapacak olan Jose Mourinho'nun kararı doğrultusunda takımda kalıp kalmayacağı netleşecek olan Cengiz Ünder'in Leicester City'de kalmayacağına ise kesin gözüyle bakılıyor. Leicester City'nin 25 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacağı ve oyuncunun Roma'ya döneceği de gelen haberler arasında.



Bu sezon tüm kulvarlarda 19 maça çıkan Cengiz Ünder 2 gol 3 asist üretmişti.



