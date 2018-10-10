İtalya Serie A takımlarından, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara şimdiden başladı ve Flamengo'dan'yı transfer etti.Milan'ın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu için 30 milyon euro bonservis ücreti ödeyeceği açıklandı.10 numara pozisyonunda görev alan ve bu sezon Brezilya Ligi'nde 24 maça çıkıp 9 gol atan Lucas Paqueta'nın Ocak ayında Milan kadrosuna katılacağı belirtildi.