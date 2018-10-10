İtalya Serie A takımlarından Milan, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara şimdiden başladı ve Flamengo'dan Lucas Paqueta'yı transfer etti.
Milan'ın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu için 30 milyon euro bonservis ücreti ödeyeceği açıklandı.
OCAK AYINDA TAKIMA KATILACAK
10 numara pozisyonunda görev alan ve bu sezon Brezilya Ligi'nde 24 maça çıkıp 9 gol atan Lucas Paqueta'nın Ocak ayında Milan kadrosuna katılacağı belirtildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Milan'ın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu için 30 milyon euro bonservis ücreti ödeyeceği açıklandı.
OCAK AYINDA TAKIMA KATILACAK
10 numara pozisyonunda görev alan ve bu sezon Brezilya Ligi'nde 24 maça çıkıp 9 gol atan Lucas Paqueta'nın Ocak ayında Milan kadrosuna katılacağı belirtildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın