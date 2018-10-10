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Milan, Brezilya'dan transfer yaptı!

Serie A ekibi Milan, Flamengo'nun 21 yaşındaki orta sahası Lucas Paqueta'yı kadrosuna kattı. Genç yıldız, Ocak ayında takıma katılacak.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Milan, Brezilya'dan transfer yaptı!
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10 Ekim 2018 18:27
İtalya Serie A takımlarından Milan, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara şimdiden başladı ve Flamengo'dan Lucas Paqueta'yı transfer etti.

Milan'ın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu için 30 milyon euro bonservis ücreti ödeyeceği açıklandı.

OCAK AYINDA TAKIMA KATILACAK

10 numara pozisyonunda görev alan ve bu sezon Brezilya Ligi'nde 24 maça çıkıp 9 gol atan Lucas Paqueta'nın Ocak ayında Milan kadrosuna katılacağı belirtildi.

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