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Milan, Bonucci'nin alternatifini buldu: Kjaer

Milan, Leonardo Bonucci'nin Juventus'a transfer olması halinde Simon Kjaer'i kadrosuna katmayı planlıyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Milan, Bonucci'nin alternatifini buldu: Kjaer
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28 Temmuz 2018 00:17
Milan, Juventus'a dönmek isteyen Leonardo Bonucci'nin alternatifini buldu. İtalya basını ise o ismin Simon Kjaer olduğunu yazdı.

La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Milan, Bonucci'nin takımdan ayrılma ihtimali sebebiyle Simon Kjaer ile ilgileniyor.

Haberde; Bonucci'nin dışında Gustavo Gomez ve Cristian Zapata'nın da Milan'dan ayrılmalarının beklendiği, stoper takviyesinin şart olduğu vurgulandı.

Fenerbahçe'den geçtiğimiz sezon sonunda Sevilla'ya transfer olan 29 yaşındaki Kjaer'in 2021'e dek sözleşmesi bulunuyor. Danimarkalı stoper, geçen sezon 27 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

Bonucci'nin dönme ihtimaliyle ilgili Milan Sportif Direktörü Leonardo'nun sözleri hatırlatılan Marotta, "Tüm bunlar açıklandı. Çünkü, Leonardo ile bir görüşme gerçekleştirdik. Orada karşılıklı fikir alışverişi oldu. Bize Bonucci'nin isteğinden bahsetti. Juventus'a dönmek istediğini söyledi. Şimidilik durum böyle." cevabını vermişti.



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