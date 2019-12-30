Milan, Barcelona'dan transfer yapıyor

Milan, Zlatan Ibrahimovic ile anlaşmasının ardından Barcelona'nın genç savunmacısı Todibault için girişimlere başladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Milan, Barcelona'dan transfer yapıyor
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30 Aralık 2019 21:01
İtalya Ligi takımlarından Milan, Zlatan Ibrahimovic ile anlaşmasının ardından Barcelona'nın genç savunma oyuncusu Jean-Claire Todibault'un transferinde de sona geldi.

İtalya'nın önde gelen gazetesi La Gazzetta dello Sport, Milan'ın Barcelona ile 20 yaşındaki Fransız stoperin transferi için anlaşam sağladığını duyurdu. Milan'ın Jean-Claire Todibault'u 20 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiralayacağı belirtildi.

Öte yandan çıkan haberde, Milan'ın Jean-Claire Todibault ile henüz anlaşma sağlayamadığı ancak Zlatan Ibrahimovic transferinden genç savunmacının etkilenebileceği vurgulandı.

Jean-Claire Todibault bu sezon Barcelona formasıyla La Liga'da iki maçta toplam 77 dakika süre aldı. Fransız isim ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde Inter'i 2-1 yendikleri maçta 90 dakika şans buldu.

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