Milan Atalanta maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?



MILAN-ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Ligin 17. haftasında oynanacak Milan-Atalanta maçı naklen yayınlanacak.



23 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak maç Tivibu Spor 2'den canlı olarak yayınlanacak.



Milan-Atalanta maçı 23 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'den itibaren Tivibu Spor 2 ekranlarında futbolseverler ile buluşacak.







Genel Bilgiler . Ligin 17. haftasında oynanacak Milan-Atalanta maçı naklen yayınlanacak.23 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak maç Tivibu Spor 2'den canlı olarak yayınlanacakMilan-Atalanta maçı 23 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'den itibaren Tivibu Spor 2 ekranlarında futbolseverler ile buluşacak.





- Ev sahibi takımda Andrea Conti, Jose Mauri sakatlıkları; Suso, Alessio Romagnoli cezaları, misafir takımda ise Jose Palomino sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.



- 80.018 kişi kapasiteli San Siro Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Michael Fabbri yönetecek.



Ev Sahibi



- En fazla asist yapan oyuncusu 3 asisti bulunan Suso.



- Hakem Michael Fabbri yönetiminde çıktığı tek maçta berabere kaldı.



Konuk Ekip



- Deplasmanda oynadığı son 8 maçta kalesinde gol gördü.



- Hakem Michael Fabbri yönetiminde çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti.



Son Karşılaşmalar



- Milan 3, Atalanta 4 galibiyet elde ederken 3 maç beraberlikle sonuçlandı.



- Milan 10 gol atarken, Atalanta 8 golle karşılık verdi.



- 6 maç 2,5 gol altında, 4 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.



- 4 maçta karşılıklı gol olurken, 6 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.



- 5 maç 0-1 gol aralığında tamamlandı.



- Milan 4 ve Atalanta 4 maçta ilk golü atan taraf oldular.





- İtalya Serie A Ligi 2017/2018 Sezonu 18. Hafta mücadelesinde, 24 puan -1 averaj ile 8. sırada yer alan Milan, 24 puan 3 averaj ile 7. sırada yer alan Atalanta ile karşı karşıya geliyor.- Ev sahibi takımda Andrea Conti, Jose Mauri sakatlıkları; Suso, Alessio Romagnoli cezaları, misafir takımda ise Jose Palomino sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.- 80.018 kişi kapasiteli San Siro Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Michael Fabbri yönetecek.- En fazla asist yapan oyuncusu 3 asisti bulunan Suso.- Hakem Michael Fabbri yönetiminde çıktığı tek maçta berabere kaldı.- Deplasmanda oynadığı son 8 maçta kalesinde gol gördü.- Hakem Michael Fabbri yönetiminde çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti.- Milan 3, Atalanta 4 galibiyet elde ederken 3 maç beraberlikle sonuçlandı.- Milan 10 gol atarken, Atalanta 8 golle karşılık verdi.- 6 maç 2,5 gol altında, 4 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.- 4 maçta karşılıklı gol olurken, 6 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.- 5 maç 0-1 gol aralığında tamamlandı.- Milan 4 ve Atalanta 4 maçta ilk golü atan taraf oldular.

Milan-Atalanta maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Serie A'nın 17. haftasında Milan-Atalanta karşı karşıya gelecek.