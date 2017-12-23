Milan Atalanta maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?

Milan-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Milan-Atalanta maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

23 Aralık 2017 03:37
Milan Atalanta maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?
Milan-Atalanta maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Serie A'nın 17. haftasında Milan-Atalanta karşı karşıya gelecek.

MILAN-ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Ligin 17. haftasında oynanacak Milan-Atalanta  maçı naklen yayınlanacak.

23 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak maç Tivibu Spor 2'den canlı olarak yayınlanacak.

Milan-Atalanta maçı 23 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'den itibaren Tivibu Spor 2 ekranlarında futbolseverler ile buluşacak.



Genel Bilgiler
- İtalya Serie A Ligi 2017/2018 Sezonu 18. Hafta mücadelesinde, 24 puan -1 averaj ile 8. sırada yer alan Milan, 24 puan 3 averaj ile 7. sırada yer alan Atalanta ile karşı karşıya geliyor.

- Ev sahibi takımda Andrea Conti, Jose Mauri sakatlıkları; Suso, Alessio Romagnoli cezaları, misafir takımda ise Jose Palomino sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

- 80.018 kişi kapasiteli San Siro Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Michael Fabbri yönetecek.

Ev Sahibi

- En fazla asist yapan oyuncusu 3 asisti bulunan Suso.

- Hakem Michael Fabbri yönetiminde çıktığı tek maçta berabere kaldı.

Konuk Ekip

- Deplasmanda oynadığı son 8 maçta kalesinde gol gördü.

- Hakem Michael Fabbri yönetiminde çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti.

Son Karşılaşmalar

- Milan 3, Atalanta 4 galibiyet elde ederken 3 maç beraberlikle sonuçlandı.

- Milan 10 gol atarken, Atalanta 8 golle karşılık verdi.

- 6 maç 2,5 gol altında, 4 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.

- 4 maçta karşılıklı gol olurken, 6 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.

- 5 maç 0-1 gol aralığında tamamlandı.

- Milan 4 ve Atalanta 4 maçta ilk golü atan taraf oldular.


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