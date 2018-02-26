UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 Turu'dam Milan - Arsenal eşleşmesi, sonucu en fazla merak edilen karşılaşma oldu. Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan ile Mesut Özil'in takımı Arsenal'in karşılaşacağı bu eşleşme, Avrupa'da olduğu kadar Türkiye'de de merakla bekleniyor.Milan'ın 3 Mart Perşembe günü Arsenal'i ağırlayacağı dev maçın Türkiye'de şifresiz yayınlanıp yayınlanmaycağı merak edilirken, resmi açıklama geldi. TRT Spor'dan yapılan açıklamada, 8 Mart tarihindeki mücadelenin şifresiz olarak yayınlanacağı ilan edildi.UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turunun en dikkat çeken eşleşmesi olan Milan - Arsenal'in İtalya'da saat 21:00'de başlayacak mücadelesini, Türk futbol severler naklen ve şifresiz olarak izleyebilecekler.Lazio (İtalya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)Leipzig (Almanya) - Zenit (Rusya)Atletico Madrid (İspanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)CSKA Moskova (Rusya) - Olympique Lyon (Fransa)Olympique Marsilya (Fransa) - Athletic Bilbao (İspanya)Sporting Lizbon (Portekiz) - Viktoria Plzen (Çekya)Borussia Dortmund (Almanya) - Salzburg (Avusturya)Milan (İtalya) - Arsenal (İngiltere)