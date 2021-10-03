Milan alev alev! Atalanta'yı devirdiler

İtalya Serie A'nın 7. haftasında Milan, deplasmanda Atalanta'yı 3-2 yendi ve 6 galibiyet, 1 beraberlikle puanını 19 yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Milan alev alev! Atalanta'yı devirdiler
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03 Ekim 2021 23:41
İtalya Serie A'nın 7. haftasında Milan, deplasmanda Atalanta ile karşı karşıya geldi. Gewiss Stadı'nda oynanan mücadeleyi Milan 3-2'lik skorla kazandı.

Maçta yakaladığı pozisyonlarda yüksek yüzdeyle gol bulan Milan'a galibiyeti getiren goller 1. dakikada Calabria, 43. dakikada Tonali ve 78. dakikada Leao'dan geldi. Atalanta'nın sayılarını ise 86. dakikada penaltıdan Zapata ile 90+4. dakikada Pasalic kaydetti.

Atalanta'da milli oyuncumuz Merih Demiral karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, devre arasında oyundan alındı.

Bu sonucun ardından bu sezon 6 galibiyet ve 1 beraberlikle puanını 19 yapan Milan, 7'de 7 yapan Napoli'nin ardından 2. sırada yer aldı. 3 maç sonra yenilen Atalanta ise 11 puanla 8. sırada kaldı.

Serie A'nın 8. hafta mücadelelerinde Milan evinde Verona'yı ağırlayacak, Atalanta ise Empoli deplasmanına gidecek.




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