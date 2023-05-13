Milan'a Spezia'dan soğuk duş

İtalya Serie A'nın 35. haftasında Spezia evinde Milan'ı 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Milan'a Spezia'dan soğuk duş
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13 Mayıs 2023 20:56
İtalya Serie A'nın 35. haftasında Leonardo Semplici'nin ekibi Spezia ile Stefano Pioli'nin yönetimindeki Milan karşı karşıya geldi.

Alberto Picco Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Spezia 2-0 kazanırken goller; 75. dakikada Prezemyslaw Wisniewski ve 85. dakikada Salvatore Esposito'dan geldi.

Bu sonuçla beraber ligdeki 7 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Milan 61 puanda kalırken, ligde kalma savaşı veren Spezia 8 maçın ardından galibiyetle tanıştı ve puanını 30'a yükseltti.

Ligin bir sonraki maç haftasında Spezia deplasmanda Lecce ile karşılaşırken, Milan evinde Sampdoria'yı ağırlayacak.

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