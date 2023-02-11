Milan 5 maç sonra 3 puanı aldı

İtalya Serie A'nın 22. haftasında Milan, sahasında Torino'yu ağırladı.
San Siro'da oynanan karşılaşmayı Milan 1-0 kazanarak 5 maç aradan sonra galibiyete uzanmayı başardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirken dakikalar 62. dakikada Olivier Giroud kaydetti. Öte yandan karşılaşmadan önce ülkemizde yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulunuldu.
Bu sonucun ardından Milan 41 puana yükselerek 5 maç aradan sonra galibiyet elde etti ve zirve takibine kaldığı yerden devam etti. Torino ise 30 puanda kaldı.
San Siro'da oynanan karşılaşmayı Milan 1-0 kazanarak 5 maç aradan sonra galibiyete uzanmayı başardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirken dakikalar 62. dakikada Olivier Giroud kaydetti. Öte yandan karşılaşmadan önce ülkemizde yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulunuldu.
Bu sonucun ardından Milan 41 puana yükselerek 5 maç aradan sonra galibiyet elde etti ve zirve takibine kaldığı yerden devam etti. Torino ise 30 puanda kaldı.
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