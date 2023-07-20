Milan 4 isimle yollarını ayırıyor

Milan, yeni sezon kadrosuna almadığı 4 ismi Amerika kampına götürmeme kararı aldı.



Sky Sport Italia'nın haberine göre Milan'ın yeni sezon öncesi hazırlık kampını götüreceği kadronun belirlendiği belirtildi. Kadroda geçen sezon A takımda bulunan 4 ismin olmayacağı ifade edildi.



Kadroda bulunmayacak 4 ismin Belçikalı forvet Divock Origi, Hırvat hücumcu Ante Rebic ile Fransız sol bek Fode Ballo-Toure ve 19 yaşındaki santrafor Marko Lazetic olduğu kaydedildi.



Milan'ın bu 4 oyuncunun kulüp bulmasını istediği ve transferlerinde kolaylık yapacağı bilgisi de haberin devamında yer aldı.



