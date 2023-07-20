Milan 4 isimle yollarını ayırıyor

Milan, yeni sezon kadrosuna almadığı 4 ismi Amerika kampına götürmeme kararı aldı.
Sky Sport Italia'nın haberine göre Milan'ın yeni sezon öncesi hazırlık kampını götüreceği kadronun belirlendiği belirtildi. Kadroda geçen sezon A takımda bulunan 4 ismin olmayacağı ifade edildi.
Kadroda bulunmayacak 4 ismin Belçikalı forvet Divock Origi, Hırvat hücumcu Ante Rebic ile Fransız sol bek Fode Ballo-Toure ve 19 yaşındaki santrafor Marko Lazetic olduğu kaydedildi.
Milan'ın bu 4 oyuncunun kulüp bulmasını istediği ve transferlerinde kolaylık yapacağı bilgisi de haberin devamında yer aldı.
Sky Sport Italia'nın haberine göre Milan'ın yeni sezon öncesi hazırlık kampını götüreceği kadronun belirlendiği belirtildi. Kadroda geçen sezon A takımda bulunan 4 ismin olmayacağı ifade edildi.
Kadroda bulunmayacak 4 ismin Belçikalı forvet Divock Origi, Hırvat hücumcu Ante Rebic ile Fransız sol bek Fode Ballo-Toure ve 19 yaşındaki santrafor Marko Lazetic olduğu kaydedildi.
Milan'ın bu 4 oyuncunun kulüp bulmasını istediği ve transferlerinde kolaylık yapacağı bilgisi de haberin devamında yer aldı.