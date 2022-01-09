Milan, 3 puanı 3 golle aldı!

İtalya Serie A 21. hafta mücadelesinde Milan, deplasmanda Venezia ile karşı karşıya geldi.



Stadio Pierluigi Penzo'da oynanan mücadeleyi Milan, 3-0 kazandı.



Milan'a galibiyeti getiren golü 2. dakikada Zlatan Ibrahimovic, 48. ve 59. (penaltı) dakilalarda Theo Hernandez kaydetti.



Milan'da bu maçta attığı golle toplamda 8 kez ağları sarsmayı başaran 40 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, takımın en skorer ismi konumunda bulunuyor.



Bununla birlikte yıldız golcü, Avrupa'nın en iyi 5 liginde 80. farklı takıma karşı gol atma başarısı gösterdi.



Venezia'da 58. dakikada Svoboda kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonuçla puanını 48 yapan Milan, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Venezia ise 17 puanda kaldı.



Milan ligin 22. haftasında Spezia'yı konuk edecek. Venezia ise Inter deplasmanına gidecek.







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