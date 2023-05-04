Milan 1 puanı son dakikada kurtardı

Serie A'nın 33. haftasında Milan, sahasında Cremonese'yle 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Milan 1 puanı son dakikada kurtardı
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04 Mayıs 2023 00:02
İtalya Serie A'nın 33. haftasında Milan, sahasında Cremonese'yi konuk etti.

San Siro'da oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Milan, yedek ağırlıklı çıktığı karşılaşmanın 11. dakikasında Saelemaekers'la gol buldu ancak VAR ofsayt kararıyla iptal kararı verdi ve ilk yarı golsüz tamamlandı.

İkinci yarıda Milan gol ararken 77. dakikada Okereke'nin golüyle geri düşerken 90+3'te Messias skora denge getirdi. 90+7'de Pickel'in dirseği ise konuk ekibi 10 kişi bıraktı ve maç 1-1 tamamlandı.

Bu sonuçla Milan 58 puana yükseldi ve haftayı 6. sırada tamamlandı. Cremonese ise 21 puana çıktı ve ligde kalma umutlarını mucizelere bıraktı.

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