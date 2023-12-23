İtalya Serie A 17. hafta maçında Salernitana ile Milan karşı karşıya geldi. Arechi Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 beraberlikle sona erdi.
Karşılaşmanın 17. dakikasında Fikayo Tomori'nin golüyle öne geçen Milan skoru koruyamadı. Salernitana 42. dakikada Federico Fazio ile skora dengeyi getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci yarının 63. dakikasında sahneye çıkan Antonio Candreva, takımını öne geçirdi. Maçta son sözü Jovic söyledi. Karşılaşmanın 90. dakikasında ağları sarsan Luka Jovic, Milan'a 1 puanı getirdi.
Bu sonuçla birlikte ligde sonuncu durumda olan Salernitana, puanını 9 yaptı. Milan, 33 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki maçında Salernitana, Hellas Verona deplasmanına gidecek. Milan, sahasında Sassuolo'yu ağırlayacak.
Karşılaşmanın 17. dakikasında Fikayo Tomori'nin golüyle öne geçen Milan skoru koruyamadı. Salernitana 42. dakikada Federico Fazio ile skora dengeyi getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci yarının 63. dakikasında sahneye çıkan Antonio Candreva, takımını öne geçirdi. Maçta son sözü Jovic söyledi. Karşılaşmanın 90. dakikasında ağları sarsan Luka Jovic, Milan'a 1 puanı getirdi.
Bu sonuçla birlikte ligde sonuncu durumda olan Salernitana, puanını 9 yaptı. Milan, 33 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki maçında Salernitana, Hellas Verona deplasmanına gidecek. Milan, sahasında Sassuolo'yu ağırlayacak.
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