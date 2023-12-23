Milan 1 puanı 90'da kurtardı

İtalya Serie A 17. hafta maçında Milan, deplasmanda lig sonuncusu Salernitana ile 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Milan 1 puanı 90'da kurtardı
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23 Aralık 2023 00:43
İtalya Serie A 17. hafta maçında Salernitana ile Milan karşı karşıya geldi. Arechi Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 beraberlikle sona erdi.

Karşılaşmanın 17. dakikasında Fikayo Tomori'nin golüyle öne geçen Milan skoru koruyamadı. Salernitana 42. dakikada Federico Fazio ile skora dengeyi getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarının 63. dakikasında sahneye çıkan Antonio Candreva, takımını öne geçirdi. Maçta son sözü Jovic söyledi. Karşılaşmanın 90. dakikasında ağları sarsan Luka Jovic, Milan'a 1 puanı getirdi.

Bu sonuçla birlikte ligde sonuncu durumda olan Salernitana, puanını 9 yaptı. Milan, 33 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki maçında Salernitana, Hellas Verona deplasmanına gidecek. Milan, sahasında Sassuolo'yu ağırlayacak.

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