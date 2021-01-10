Milan 1 hafta aradan sonra rahat kazandı

İtalya Serie A'nın 17. hafta mücadelesinde Milan, sahasında Torino'yu konuk etti.



San Siro'da oynanan maçı Milan 2-0 kazanarak bir hafta aranın ardından üç puanı alan taraf oldu.



Karşılaşmada Milan'ı öne geçiren isim 25. dakikada Diaz'ın asistinde genç Portekizli Rafael Leao oldu. Dakikalar 36'yı gösterdiğinde kazanılan penaltıda topun başına geçen Kessie golü bularak ilk yarıyı 2-0 Milan'ın üstünlüğü ile tamamlanmasını sağladı.



İkinci yarıda Torino gol bulmak için savaşırken Milan oyunu istediği gibi yönlendirdi. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 60. dakikada oyuna girerek takımının topa sahip olmada daha etkin olmasını sağladı. İkinci yarıda başka gol olmayınca Milan sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı.



Bu sonucun ardından Milan bir hafta aranın ardından galibiyete ulaşarak 40 puanla bu haftayı da lider tamamladı. Torino ise küme düşme hattından bu hafta da kurtulamadı.



