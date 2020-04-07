Mikel'e Brezilya'dan piyango çıktı!

Trabzonspor ile olan sözleşmesini fesheden John Obi Mikel'e Brezilya ekiplerinden Botafogo'nun talip olduğu ve 1,5 yıllık sözleşme karşılığında 2 milyon dolar önerdiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Mikel'e Brezilya'dan piyango çıktı!
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07 Nisan 2020 01:41
Trabzonspor'dan transfer dönemi bittikten sonra ayrılan John Obi Mikel'e Brezilya'dan teklif olduğu iddia edildi.

ESPN'nin Brezilya edisyonunun haberine göre John Obi Mikel'e Botafogo'nun talip olduğu iddia edildi. Haberde Mikel'e yapılan teklifin detayları da yazıldı. Nijeryalı orta saha oyuncusuna Brezilya ekibinin 1,5 yıllık sözleşme karşılığında 2 milyon dolar teklif ettiği iddisı ortaya atıldı.

Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyebileceği belirtilen Mikel'in bu teklif karşısında düşünmek için kulüpten zaman istediği belirtildi.

Kariyerini Chelsea'de parlatan oyuncu Trabzonspor ile yaptığı sözleşmede yıllık 1,5 milyon euro garanti ücret alıyordu.

Trabzonspor'a sezon başında transfer olan 33 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu bordo mavili formayla çıktığı 27 maçta 1945 dakika süre almış ancak gol atma başarısı gösterememişti.

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