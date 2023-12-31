Mikel Arteta: "Zor ve üzücü bir gün oldu"

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Fulham mağlubiyeti sonrası flaş açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mikel Arteta: 'Zor ve üzücü bir gün oldu'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Aralık 2023 20:43
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Fulham mağlubiyeti sonrası flaş açıklama yaptı.

Mikel Arteta yaptığı açıklamada, "Zor ve üzücü bir gün oldu. Üstünlük sağlamakta zorlandık. Üç gün önce kesinlikle kazanmamız gereken maçı kaybettik. Bugün bu sezonki en kötü oyunumuzu oynadık." dedi.

Takımına eleştirilerde bulunan genç çalıştırıcı, "Topa sahip olamadık, dikkatsiz davrandık, Yeterince iyi değildik ve bence kazanmayı hak etmedik." şeklinde konuştu.

Arteta ayrıca, "Yeni yıla zirvede girme fırsatımız vardı ama bu futbol. Eğer geride kalan 19 maçtaki gibi oynarsak sezon sonunda zirvede olan biz oluruz. Ama bu maç gibi oynarsak zirveye yaklaşamayız." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery