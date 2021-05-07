Mikel Arteta: 'Yıkıldık'

Arsenal menajeri Mikel Arteta, Villarreal'e elendikleri UEFA Avrupa Ligi maçı sonrası açıklamada bulundu.



Arteta elenmelerini, "Yıkıldık" sözleriyle özetleyerek "Gerçekten büyük hayal kırıklığı içerisindeyiz çünkü her şeyi denedik. Villarreal'i tebrik ediyoruz. Son dakikaya kadar mücadele ettik ama olmadı. Kazanmayı hak ettik ama malesef sonuçları detaylar belirliyor" diye konuştu.



İspanyol teknik adam maç öncesi ısınmada Xhaka'nın sakatlanmasıyla ilgili, "Her şeyi o pozisyon üzerinden planlamıştık. Bence topu yönlendirme konusunda doğru anları bulamadık. Maça başlama şeklimiz yeterince iyi değildi." diye konuştu.



Bu sezonki performansları ile 1996'dan sonra ilk kez Avrupa kupalarına katılamama tehlikesi ile karşı karşıya kalan Arteta konuyla ilgili, "Avrupa'ya gidebilmenin yolu Premier Lig'den geçiyor. Bu yüzden hedefimizi biliyoruz." demekle yetindi



