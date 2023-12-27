Mikel Arteta: "Transferde belli hedeflerimiz var"

Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, kış transfer dönemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Mikel Arteta: 'Transferde belli hedeflerimiz var'
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27 Aralık 2023 19:13
Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta, West Ham United karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.

Kış transfer döneminde belli başlı hedefler koyduklarını söyleyen Mikel Arteta açıklamalarında şu sözleri kaydetti:

"Kadroyu geliştirebilecek bir şey varsa, bunu yapmaya her zaman açık olacağız. Evet, belli hedeflerimiz ve fikirlerimiz var. İki hafta sonra takımın nasıl görüneceğini bilmiyoruz. Oldukça hızlı değişen, çok zorlu bir pazar."

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