Mikel Arteta: ''Pepe, olağanüstü bir çocuk''

Everton karşılaşması öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Trabzonspor'a transfer olan Nicolas Pepe için de yorumda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Mikel Arteta: ''Pepe, olağanüstü bir çocuk''
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15 Eylül 2023 16:57
Premier Lig'de 5. hafta mücadelesinde Everton ile karşılaşacak Arsenal'de teknik direktör Mikel Arteta, karşılaşma öncesi basın mensuplarının karşısına geçti. 

Maç öncesinde sakatlıkların ve oyuncuların durumlarını değerlendirdikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arteta, Nicolas Pepe'nin Trabzonspor'a transferi hakkında da konuştu. 

Arteta, Nicolas Pepe'nin Arsenal'den ayrılmasının her iki taraf için de doğru bir karar olduğunu söyleyerek "O olağanüstü bir çocuk, gerçekten çok çabaladı. O zamanlar ödediğimiz para onun hatası değil." ifadelerini kullandı. 

Arteta, oyuncu ve takım arasındaki ilişkinin zorla devam etmeyeceğini belirterek Pepe'nin transfer olarak en doğru kararı verdiğini söyledi: ''İşler yolunda gitmediğinde hayatına devam etmek zorundasın. İşe yaramıyorsa aynı şeyi denemenin bir anlamı yok. Doğru karardı.''

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