"MESUT, EDU İLE GÖRÜŞÜYOR"

Arsenal Menajeri Mikel Arteta, Mesut Özil ile ilgili basın toplantısında gelen sorulara cevap verdi.Mesut Özil'in twitter'da düzenleyeceği soru-cevap etkinliğini takip edip etmeyeceği ile ilgili gelen soruya Arteta, "Özür dilerim. Twitter hesabım yok. Twitter'da Mesut Özil'i takip etmiyorum." dedi.Ancak, Mikel Arteta'nın resmi onaylı ve 1.5 milyon takipçili bir twitter hesabı olduğu ve Mesut Özil'i de takip ettiği ortaya çıktı.Mesut Özil'in kulüpteki durumuyla ilgili gelen sourya ise Arteta, "Son basın toplantısından beri değişen bir durum olmadı. Teknik Sorumlu Edu Gaspar ve yöneticiler Mesut Özil ile görüşüyor. Aralarında bazı konuşmalar geçtiğini biliyorum. Yakın gelecekte kulüp ve Mesut adına doğru bir çözüm ortaya çıkacaktır. Bu çözüm ortaya çıkınca resmen duyuracağız." açıklamasını yaptı.