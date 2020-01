Mikel Arteta, Mesut Özil'in performansından memnun

Mikel Arteta, Arsenal'de en tartışılan isimlerden biri olan Mesut Özil'e, göreve ilk geldiği günden itibaren 11'de şans veriyor. Mesut, Arsenal taraftarlarının ve birçok İngiliz futbol yorumcusunun eleştirilerine maruz kalıyordu. Mikel Arteta ise Mesut'u göreve gelir gelmez Mesut'u tekrar ilk 11'de çıkardı.Unai Emery döneminde yedek bekleyen hatta pek çok maçta kadroya bile alınmayan Mesut, Mikel Arteta döneminde ise takımın merkezine oturtulacak. İspanyol çalıştırıcının tek şartı ise Mesut'un bu arzu ve istekle oynamaya devam etmesi.Premier Lig'in 20.haftasındaki Chelsea karşılaşmasında performansı ile kendisini tekrar gösteren Mesut, taraftarları tarafından ayakta alkışlanmıştı. Teknik Direktör Mikel Arteta maç sonrası Mesut için; "Bu performansını her maçta tekrar edeceğini umuyorum. Fiziksel olarak ciddi geliştirme gösterdiğini ve çabaladığını söyleyebilirim. Kısaca antrenmanlarda her şeyi yaptığını söyleyebilirim." demişti.Arteta, Mesut'un takımdaki yeri hakkında ise; "Hiçbir şeyi tek başına yapamaz. Takımla beraber doğru bir yapının içinde ancak en iyisi olabilir. Dünyada her işi tek başına yapabilecek sadece 1-2 oyuncu var." dedi.İspanyol çalıştırıcı "Bu sözleriniz takımı Mesut'un üzerine kuracaksınız anlamına mı geliyor?" sorusuna ise "Hayır, Onun bu isteği, arzusu olduğu sürece onu seçeceğimi garanti ederim. Eğer bu tersine dönerse, o gün oynamaz." dedi.Mesut, bu sezon Premier Lig'de 10 maçta 1 asistlik katkı sağladı.