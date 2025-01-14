Mikel Arteta: 'Jesus'un durumu iyi görünmüyor'

Arsenal'ın Manchester United ile karşılaştığı FA Cup maçında sakatlanan Gabriel Jesus için açıklama geldi.



Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Brezilyalı yıldızın durumunun ciddi olduğunu belirtti.



İspanyol teknik adam yaptığı açıklamada, "Maalesef Gabriel Jesus'un durumu iyi görünmüyor. Endişeliyiz, son sağlık raporunu bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Transfer açıklamasında da bulunan Arteta, "Kadromuzu güçlendirmek için çalışmalarımız var." diye konuştu.







