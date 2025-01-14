Mikel Arteta: "Jesus'un durumu iyi görünmüyor"

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Manchester United maçında sakatlanan Gabriel Jesus'un durumunun ciddi olduğunu açıkladı.

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Mikel Arteta: 'Jesus'un durumu iyi görünmüyor'
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14 Ocak 2025 15:26
Arsenal'ın Manchester United ile karşılaştığı FA Cup maçında sakatlanan Gabriel Jesus için açıklama geldi.

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Brezilyalı yıldızın durumunun ciddi olduğunu belirtti.

İspanyol teknik adam yaptığı açıklamada, "Maalesef Gabriel Jesus'un durumu iyi görünmüyor. Endişeliyiz, son sağlık raporunu bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Transfer açıklamasında da bulunan Arteta, "Kadromuzu güçlendirmek için çalışmalarımız var." diye konuştu.

 

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