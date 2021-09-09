Mikel Arteta: 'Bu projeye inanıyoruz'

İngiltere Premier Lig'de ilk 3 maçında puan alamayan ve kalesinde 9 görerek, fileleri havalandırma başarısı dahi gösteremeyen Arsenal'de menajer Mikel Arteta, cumartesi günü sahalarında oynayacakları Norwich City maçı öncesinde konuştu.



Takımın ilerleyen haftalarda ritmini bulacağını söyleyen Arteta, "Projemizi ve aldığımız kararları sürekli açıklamaya çalıştık. 2-3 yılda neredeyse 30 oyuncu değişti. Kurmaya çalıştığımız projeye inanıyoruz. Arsenal'in geleceği için bu kararları almalıydık. Bu kararı tüm yönetenlerle aldığımız için sorumluluk hepimizde. Şimdi bunu hayata geçirmeliyiz. Sonuç da almamız gerekiyor ve bunu da yapacağız" dedi.



Bazı şanssızlıklara dikkat çeken Arteta, "Herkesin hazır olmasını sabırsızlıkla bekliyorum. Oyunumuzu geliştireceğiz. Bizim ilk galibiyete ihtiyacımız var. Hayalkırıklığıyla başladığımız sezonda taraftarımızın önünde Norwich ile oynayacağız. Sıfırdan başlıyoruz. Oyunumuzu geliştirmeliyiz. Şu anda bize kazanmak düşüyor." sözlerine yer verdi.



