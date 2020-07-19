Mikel Arteta: 'Avrupa'nın en iyi iki takımını yendik'

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, FA Cup zaferi sonrası, hafta içinde Liverpool'u da yendiklerini hatırlatarak başarılı bir hafta geçirdiklerini belirtti.



"AVRUPA'NIN EN İYİ İKİ TAKIMINI YENDİK"



Mikel Arteta yaptığı açıklamada; "Avrupa'nın en iyi iki takımını yenerek inanılmaz bir hafta geçirdik, bunu her gün yapamazsınız. Kimin oynadığına bakmıyorum, oyuncularıma güveniyorum." dedi.



"CITY EN İYİSİ"



Arteta açıklamalarının devamında; "Manchester City, konumu itibariyle Avrupa'nın en iyi takımı kabul edilebilir. Oyuncularımla gurur duyuyorum, artık Arsenal oyuncuları arasında mükemmel bir kimya var. Başarmak istediğimize inanıyorlar, bu görülebiliyor" dedi.



City'de yardımcılığını yaptığı Pep Guardiola hakkında konuşan 38 yaşındaki teknik adam; "Guardiola'ya maç sonrası başarılar diledim. Onu hala seviyorum. Aramızdaki bağ kopmadı." dedi.



Arsenal, ligde karşılaştığı Liverpool'u 2-1 mağlup ettikten sonra, FA Cup'ta Manchester City'i 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.



