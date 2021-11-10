Mikel Arteta: 'Arsene Wenger'e teklif yaptım'

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta, kulübün eski hocası Arsene Wenger hakkında açıklamalarda bulundu.



Teknik direktör olmasında Arsene Wenger'den ilham aldığını söyleyen İspanyol teknik adam, "Arsene Wenger olmasaydı bugün bulunduğum konumda olmazdım ve sahip olduğum kariyerin tadını çıkaramazdım. Wenger, teknik direktör olmamda benim için büyük bir ilham kaynağı oldu. Gençtim, bazı fikirlerim vardı ama Wenger, oyuna bakışım konusunda bana bir farklılık getirdi. Wenger'le konuşup, tekrar kulüpte rol almasını istedim." dedi.



Wenger sayesinde teknik direktörlüğü ciddiye aldığını dile getiren Arteta, "Futbol kulübünün ne anlama geldiğini oyunculara aktarma konusunda çok başarılı bir teknik adamdı. Bu durum benim kafamda yeni şeyler oluşturdu ve bu yüzden okuyarak antrenörlüğü çok daha ciddiye almaya başladım." ifadelerini kullandı.



Mikel Arteta, futbolculuk kariyerinde 5 yıl boyunca Arsene Wenger ile birlikte çalışmıştı.





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