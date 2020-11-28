Mike Tyson maçı ne zaman saat kaçta, canlı Mike Tyson Roy Jones izle hangi kanalda?

Mike Tyson ile Roy Jones arasındaki boks maçı nefesleri kesecek. Özellikle Mike Tyson hayranları tarafından merakla beklenen bosk maçı canlı yayınlanacak. 2005'te çıkan 54 yaşındaki Tyson ile 2 yıldır dövüşmeyen 51 yaşındaki Roy Jones arasındaki müsabaka 8 raunt olacak. Dört farklı sıklette şampiyonluk kemeri kazanan Jones, kariyerini 66 galibiyeti ve 9 mağlubiyet tamamladı.Roy Levesta Jones Jr. (d. 16 Ocak 1969) Amerikalı eski bir profesyonel boksör, boks yorumcusu, boks antrenörü, rapçi ve çifte Amerikan ve Rus vatandaşlığına sahip aktör.1989'dan 2018'e boks mücadelelerine çıktı ve orta sıklet, süper orta sıklet, hafif ağır sıklet ve ağır sıklet unvanları dahil olmak üzere dört ağırlık sınıfında birden fazla dünya şampiyonasında yer aldı ve tarihte profesyonel kariyerine hafif orta sıklette başlayan ve ağır sıklet unvanını kazanan tek boksördür. Bir amatör olarak 1988 Yaz Olimpiyatları'nda ABD'yi temsil etti ve boks tarihindeki en tartışmalı kararlardan birinin ardından hafif orta sıklette gümüş madalya kazandı.Jones, birçok kişi tarafından tüm zamanların en iyi boksörlerinden biri olarak kabul edilir. 2003'te WBA ağır sıklet unvanını kazandığında spor tarihinde iz bıraktı ve 106 yıl içinde ağır sıklet unvanını kazanan ilk eski orta sıklet şampiyonu oldu. 1999'da WBA, WBC ve IBF unvanlarını birleştirerek tartışmasız hafif ağır siklet şampiyonu oldu. Jones, en iyi döneminde olağanüstü el hızı, atletizm, hareket ve reflekslere sahip olmasıyla biliniyordu.Şubat 2018 itibarıyla Jones, boks tarihindeki birleşik hafif ağır sıklet unvan müsabakalarında en çok galibiyet rekorunu elinde tutuyor. Ring dergisi, 1994'te Jones'u Yılın Dövüşçüsü seçti ve Dünya Boks Onur Listesi onu 2003'te Yılın Dövüşçüsü seçti. Aynı zamanda En İyi Boksör ESPY Ödülü'nü (1996, 2000 ve 2003) üç kez kazanmıştır. Amerika Boks Yazarları Derneği onu 1990'ların On Yılın Dövüşçüsü ilan etti.MIKE TYSON KİMDİR?Boks tarihinde tüm zamanların en asi oyuncusu olarak tanınmaktadır. Lakabı "Demir Mike"tır. 1,78 cm boyunda ve 98–100 kg ağırlığındaki boksör Mart 1985'te yaptığı ilk profesyonel maçında rakibini 1. rauntta 8. saniyede nakavtla yendi. 20 yaşında dünyanın en büyük boksörleri arasında adı geçmeye başladı ve kısa süre sonra Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonluğu unvanını kazandı (1986). Aynı zamanda en genç ağır siklet boks şampiyonu oldu. Rakibi olan Trevor Berbick'i 2. rauntta nakavt etmiştir. Mike Tyson 1988 yılında bir başka dev Larry Holmes'u da nakavt etmiştir.Çenesi çok sağlam ve hiç nakavt olmamış olan Larry Holmes, Mike Tyson karşısında 4 raunt dayanabildi. Yine 1988 yılında bir başka çenesi sağlam ve hiç yenilmemiş, nakavt olmamış Michael Spinks'se karşı da galibiyet kazanmıştır. Mike, 1. rauntta nakavt etmiştir. 1990'a kadar yaptığı 37 maçın tamamını kazanan Tyson, ilk mağlubiyeti 1990 yılında Buster Douglas ile yaptığı karşılaşmada aldı ve WBC, WBA, IBF kemerlerini kaybetti.Aynı yıl, ABD Güzellik Kraliçesi'ne tecavüz olayı, Mike Tyson'ın skandallar zincirinin ilk ve en önemli halkasıydı. Bu suçlamadan 3 yıl hapis ile cezalandırılmıştır. Bu suçtan girdiği hapishanede Müslüman oldu ve Malik Abdülaziz ismini aldı. Cezası biter bitmez bir barda çıkardığı kavga yüzünden kendisini tekrar mahkemede buldu. Yumrukları kadar, yasa dışı olaylarıyla da anıldı. Dünya Boks Konseyi (WBC) ve Dünya Boks Birliği'nin (WBA) Ağır Siklet Şampiyonluğu unvanlarını elde etti.1996'da Holyfield'a yenilerek WBA unvanını kaptırdı.1997'de Evander Holyfield ile yaptığı unvan maçının üçüncü raundunda rakibinin kulağını kopardığı gerekçesiyle diskalifiye edildi. İki yıl men cezası alan Tyson'ın Ohio eyaletinde ömür boyu boks yapması yasaklandı. Tyson, 1999 yılında tekrar ringlere döndü.8 Haziran 2002'de Memphis'te, Lennox Lewis ile Mike Tyson arasında yapılan Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonası karşılaşmasında kazanan taraf Lennox Lewis oldu. Lennox Lewis, karşılaşmada pek varlık gösteremeyen Tyson'ı sekizinci rauntta yenerek Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu unvanını korudu.31 Temmuz 2004'te Tyson bir "geri dönüş" maçına, Louisville, Kentucky'de İngiliz Danny Williams ile karşılaşmaya gitti. Tyson ilk iki raundu kazandı.Üçüncü raundun başlarında Williams, hileli hareketler yapmaya başladı ve ceza puanları yedi. Dördüncü rauntta sürpriz bir şekilde Williams, Tyson'ı nakavt etti. Maç sonrasında Tyson'ın tek bacakla dövüştüğü, diğer bacağının bağlarında bir kopma olduğu açıklandı. Bu Tyson'ın kariyerindeki beşinci yenilgisiydi. Maçtan 4 gün sonra bacağından ameliyat oldu. Menajeri Shelly Finkel, Tyson'ın bacağındaki sorunu yüzünden hasara yol açacak sağ kroşelerini atamadığını belirtti.