Mike Tyson - Jake Paul Maçı Kim Kazanır, Kim Kazandı?

Mike Tyson, bu yılın başlarında geçirdiği ülser atağı nedeniyle antrenmanlarına ara vermek zorunda kalmıştı. Ancak maç tarihi, iki tarafın anlaşması sonucu 15 Temmuz'dan Kasım ayına ertelendi ve boksseverler için heyecanla beklenen bu müsabaka yeniden şekillendi. Tyson, Temmuz ayında antrenmanlarına yeniden başladı ve fiziksel olarak hazır olduğunu duyurdu. Peki, Mike Tyson - Jake Paul dövüş maçını kim kazanır, kim kazandı?
Netflix, bu büyük mücadeleyi tanıtan "Countdown: Paul vs. Tyson" adlı belgeseli yayınlamaya başladı. Bu belgeselde, iki boksörün zorlu antrenman kampları ve maç öncesi hazırlıkları detaylı şekilde ele alınıyor.
Mike Tyson vs. Jake Paul Maç Tarihi ve Saati
Mike Tyson ve Jake Paul arasındaki karşılaşma, 15 Kasım Cuma günü gerçekleşecek. Ana etkinlikte, toplam yedi karşılaşma yer alacak ve üçü şampiyonluk kemeri için yapılacak. Maçın Başlama Saati:
Netflix'in tam kartı yayınlaması 15 Kasım Cuma günü saat 20:00 ET'de başlayacak. Tyson ve Paul'un ringe çıkış saati ise henüz net değil; diğer maçların süresine göre değişiklik gösterebilir.
Maç Nerede Yapılacak?
Bu dev karşılaşma, Arlington, Teksas'taki AT&T Stadyumu'nda düzenlenecek. 80.000 kapasiteli bu stadyum, geçmişte Manny Pacquiao ve Canelo Álvarez gibi ünlü boksörlerin maçlarına ev sahipliği yaptı.
Tyson vs. Paul Maçı İçin Bahis Oranları
13 Kasım Çarşamba itibarıyla BetMGM, maç için şu oranları belirledi:
- Jake Paul galibiyeti: -175
- Mike Tyson galibiyeti: +180
- Beraberlik: +900
Tyson vs. Paul Maçı Nasıl İzlenir?
- Tarih: 15 Kasım Cuma
- Saat: Ana etkinlik 20:00 ET'de başlayacak
- TV: Televizyonda yayınlanmayacak
- Yayın: Netflix üzerinden izlenebilir
Tyson ve Paul Maç Kartı Tüm karşılaşmalar Netflix üzerinden izlenebilecek.
- Ağır Sıklet: Mike Tyson vs. Jake Paul
- Süper Hafif Sıklet: Katie Taylor vs. Amanda Serrano (Taylor'ın IBF, WBA, WBC ve WBO kadın süper hafif sıklet unvanları için)
- Velter Sıklet: Mario Barrios vs. Abel Ramos (Barrios'un WBC velter sıklet unvanı için)
- Süper Orta Sıklet: Neeraj Goyat vs. Whindersson Nunes
- Süper Orta Sıklet: Shadasia Green vs. Melinda Watpool (Boşta olan kadınlar WBO süper orta sıklet unvanı için)
- Süper Hafif Sıklet: Lucas Bahdi vs. Armando Casamonica
- Tüy Sıklet: Bruce Carrington vs. Dana Coolwell
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