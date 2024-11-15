Mike Tyson - Jake Paul iddaa oranları: Bahis oyna

Jake Paul ve Mike Tyson arasındaki boks maçı, sekiz raunt ve her biri iki dakika sürecek şekilde planlandı. Bu dövüş, boks tarihindeki en büyük yaş farklarından birine sahne olacak; Tyson 58 yaşında, Paul ise 27 yaşında.



Bahis tutkunları için Tyson'ın galibiyeti için oranlar 9/5 olarak belirlenmişken, Jake Paul'un galibiyeti için oranlar 1/21.50 seviyesinde. Ayrıca, olası bir beraberlik için bahis oranı 10/1 olarak dikkat çekiyor



Güncel Bahis Durumu



Mike Tyson Galibiyeti: 9/5



Jake Paul Galibiyeti: 1/21.50



Beraberlik: 10/1



Knockout Galibiyeti (Tyson): +230



Knockout Galibiyeti (Paul): +150



Son günlerde bahis oranlarında değişiklikler gözlemleniyor; Tyson'ın galibiyetine olan ilgi artmış durumda. ESPN BET'te Tyson'ın oranı +225'ten +175'e düşerken, Paul'un oranı -225 olarak belirlenmiş23. Bahis şirketleri, Tyson'a yapılan bahislerin %90'ının ona yöneldiğini bildiriyor



Maçın kuralları arasında nakavtların serbest olması ve koruma kaskı kullanılmaması yer alıyor. Bu durum, dövüşün daha da heyecanlı geçeceği anlamına geliyor. Tyson ve Paul'un geçmiş performansları da bu karşılaşmanın önemini artırıyor; Tyson kariyerinde 50 galibiyet elde ederken, Paul ise 10 galibiyet ve yalnızca bir mağlubiyetle ringe çıkacak

