Haber Tarihi: 15 Kasım 2024 17:54 - Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2024 18:09

Mike Tyson - Jake Paul iddaa oranları: Bahis oyna

Jake Paul ve Mike Tyson arasındaki boks maçı, spor dünyasında büyük bir heyecan yaratmaya devam ediyor. 16 Kasım 2024'te Teksas'taki AT&T Stadyumu'nda gerçekleşecek olan bu karşılaşma, Netflix üzerinden canlı yayınlanacak. İşte Mike Tyson - Jake Paul iddia oranları

Mike Tyson - Jake Paul iddaa oranları: Bahis oyna
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 Jake Paul ve Mike Tyson arasındaki boks maçı, sekiz raunt ve her biri iki dakika sürecek şekilde planlandı. Bu dövüş, boks tarihindeki en büyük yaş farklarından birine sahne olacak; Tyson 58 yaşında, Paul ise 27 yaşında.

Mike Tyson - Jake Paul iddia oranları

Bahis tutkunları için Tyson'ın galibiyeti için oranlar 9/5 olarak belirlenmişken, Jake Paul'un galibiyeti için oranlar 1/21.50 seviyesinde. Ayrıca, olası bir beraberlik için bahis oranı 10/1 olarak dikkat çekiyor

Güncel Bahis Durumu

Mike Tyson Galibiyeti: 9/5

Jake Paul Galibiyeti: 1/21.50

Beraberlik: 10/1

Knockout Galibiyeti (Tyson): +230

Knockout Galibiyeti (Paul): +150

Son günlerde bahis oranlarında değişiklikler gözlemleniyor; Tyson'ın galibiyetine olan ilgi artmış durumda. ESPN BET'te Tyson'ın oranı +225'ten +175'e düşerken, Paul'un oranı -225 olarak belirlenmiş23. Bahis şirketleri, Tyson'a yapılan bahislerin %90'ının ona yöneldiğini bildiriyor

Maçın Detayları

Maçın kuralları arasında nakavtların serbest olması ve koruma kaskı kullanılmaması yer alıyor. Bu durum, dövüşün daha da heyecanlı geçeceği anlamına geliyor. Tyson ve Paul'un geçmiş performansları da bu karşılaşmanın önemini artırıyor; Tyson kariyerinde 50 galibiyet elde ederken, Paul ise 10 galibiyet ve yalnızca bir mağlubiyetle ringe çıkacak
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