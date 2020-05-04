Mike Tyson, Cenk Tosun'lu Everton'a sponsor olmak istiyor!

Unutulmaz boksör, uzun süredir sağlık sektöründe kullanılmak üzere kenevir üretiyor! Mike Tyson'ın ortağı olduğu şirket, şimdi Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton'a sponsor olmak istiyor.

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Mike Tyson, Cenk Tosun'lu Everton'a sponsor olmak istiyor!
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04 Mayıs 2020 10:49
Unutulmaz boksör Mike Tyson, son dönemde yasal yollardan yapılan kenevir yetiştiriciliği ve ticareti ile oldukça başarılı bir iş adamı profiline büründü.

Tyson, şu anda yaptığı kenevir ticareti ile ayda yaklaşık 500 bin pound kazanıyor. Ünlü boksörün şirketi, esrardan çok insanların keneviri ilaç formunda kullanabileceği ürünler üretiyor. Bu ilaçlar da sağlık sektörünün önemli bir ayağını oluşturuyor.

"MAVİ RENGİNİ SEVİYORUM!"

Mike Tyson, Yunan girişimci Alki David ile büyük bir ortaklık yürütüyor. David'in ürünlerini dağıtan Swissx şirketi, Everton'ın göğüs sponsoru olmak için harekete geçti.

Alki David, "Everton'ın mavi rengini seviyorum, o yüzden sponsor olmak istedim!" dedi. Cenk Tosun'un kulübü henüz bu teklife yanıt vermedi. Ancak İngiliz basınında bu sponsorlukla ilgili, "Uyuşturucu" içerikli şakalar yapılmaya başlandı bile!

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