Rusya Basketbol Süper Ligi takımlarından CSKA Moskova'nın Amerika'lı oyun kurucusu Mike James, NBA'e geri dönme planları olmadığını ve Avrupa'da kalarak, EuroLeague'de oynamaya devam etmeyi tercih ettiğini söyledi.



2017-18 sezonunun bir kısmını Phoenix Suns ve New Orleans Pelicans ile NBA'de geçirmiş olan James, yakın zamanda şunları söyledi:



"Zaten eskiden gitmiştim. Artık umurumda değil. Görüşmeler, teklifleri geri çevirecek kadar ileri gitmemişti. Kesinlikle birden fazla takımdan ilgi göstermişti. Ancak, maaş sınırı olayının nasıl işlediğini bilirsiniz. Gelen ilgi vardı, aslında pek somut bir teklifi geri çevirmemiştim, ancak bekleseydim, muhtemelen birden fazla teklif alırdım."



James, 2022-23 sezonunun sonuna kadar CSKA ile sözleşmeli.



