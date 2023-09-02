Mike James'i kendine hayran bıraktıran Türk basketbolcu!

Monaco ile oynanan hazırlık maçında ilk kez Bahçeşehir Koleji formasını giyen 2007 doğumlu Cengiz Sarp Coşkun, Euroleague'in en değerli oyuncuları arasında yer alan Mike James'i şaşkına çevirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Mike James'i kendine hayran bıraktıran Türk basketbolcu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Eylül 2023 10:40
Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Antalya'da AS Monaco ile yaptığı hazırlık maçını 94-78 kaybederken, rakip takımın NBA patentli oyuncusu Mike James ile genç yıldız adayı Cengiz Sarp Coşkun arasında ilginç bir diyalog geçti.

Bire birde James'i geçerek iki sayı bulan Coşkun, ABD'li basketbolcu ile yaşadıklarını "James, basketimden sonra bana kaç yaşında olduğumu sordu. '16' yanıtını verince büyük bir şaşkınlık geçirdi ve kafasını büyük bir takdirle salladı. Bu da benim öz güvenimi artırdı" sözleriyle anlattı.

Cengiz Sarp Coşkun, 6 maçta 19,7 sayı, 4,3 ribaund, 5,5 asist ortalamaları tutturarak U16 Türkiye Şampiyonası'nın en iyi 5'ine seçilmişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery