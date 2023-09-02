Mike James'i kendine hayran bıraktıran Türk basketbolcu!

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Antalya'da AS Monaco ile yaptığı hazırlık maçını 94-78 kaybederken, rakip takımın NBA patentli oyuncusu Mike James ile genç yıldız adayı Cengiz Sarp Coşkun arasında ilginç bir diyalog geçti.



Bire birde James'i geçerek iki sayı bulan Coşkun, ABD'li basketbolcu ile yaşadıklarını "James, basketimden sonra bana kaç yaşında olduğumu sordu. '16' yanıtını verince büyük bir şaşkınlık geçirdi ve kafasını büyük bir takdirle salladı. Bu da benim öz güvenimi artırdı" sözleriyle anlattı.



Cengiz Sarp Coşkun, 6 maçta 19,7 sayı, 4,3 ribaund, 5,5 asist ortalamaları tutturarak U16 Türkiye Şampiyonası'nın en iyi 5'ine seçilmişti.



