"Mike Conley'nin, Kevin Love ile takası mümkün değil" iddiası

Utah Jazz point guardı Mike Conley'nin, Cleveland Cavaliers yıldızı Kevin Love için takas edilme şansı olmadığı söylendi.



Conley, Salt Lake City'de yeniden bir başlangıç yapma şansı için Memphis Grizzlies'den ayrılmasından sonra, bazı taraftarların gözünde beklenen çarpıcı etkiyi yaratmamıştı.



Conley, Memphis ile oynadığı süre boyunca skor üretme ve oyun kuruculuk bazında en iyi oyunculardan biri olmuş olsa da, 2019-20 sezonundaki zayıf performansı muhtemel takas söylentilerini beraberinde getirmişti ve Love için takaslanıp takaslanamayacağı merak konusuydu.



The Athletic'den Tony Jones, takas söylentileriyle ilgili şunları söyledi:



"Jazz'in Conley'yi arkasında bırakmasının şansı neredeyse sıfır. Bir, bunu istemiyorlar. İki, isteseler bile, sözleşmesi göz önüne alındığında bunu yapmak oldukça zor olurdu. Üç, insanların Kevin Love'ın adını Jazz ile anmayı bırakması gerekiyor. Conley, sezonda en iyi basketbolunu oynuyordu, özellikle de sonunda sistemle rahat ettiği için. Conley neredeyse kesinlikle gelecek sezon Jazz forması giyecek."



Grizzlies, yüksek talep görmesine rağmen Conley takası konusunda çok zor zamanlar geçirmişti. Bir noktada, Michael Jordan'dan bu yana en yüksek maaşa sahipti, ancak supermax hükmü, Stephen Curry ve Russell Westbrook gibi oyuncuların da eline geçmesiyle, pek konuşulmamıştı.



Conley'in rakamları bu sezon çok iyi gözükmese de, maaşı giderek artıyor ve son sezonunda 34.5 milyon dolar kazanacak.



