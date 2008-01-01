Mike Conley, bubble'a geri döndü!

Utah Jazz, yıldız oyuncusu Mike Conley'nin NBA'in Orlando'daki Disney World kampüsüne geri döndüğünü açıkladı.



Deneyimli oyun kurucu, Jazz takım arkadaşlarına sahada tekrar katılabilmek için KOVID-19 için karantinaya girmek ve bir dizi negatif test sonucu almak durumunda.



Jazz serisinin ikinci maçı Denver Nuggets'a karşı bu akşam oynanacak ve bu da Conley için gerekli kriterleri karşılayamayacak kadar erken. Ancak ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, Cuma günkü 3. maça hazırlanmak için zamanında geri dönebileceği konusunda bir umut var.



Conley, oğlunun doğumu için takımdan uzak kalırken, Jazz ekibi playoffların ilk maçını, Nuggets'a 135-125 kaybetmişti. Final skoru, Conley'nin backcourt ortağı Donovan Mitchell'ın playoff tarihindeki en yüksek üçüncü skor performansı olan 57 sayı kaydettiği bir karşılaşma sonrası gelmişti.



Utah'daki ilk yılına formsuz bir başlangıç yaptıktan sonra Conley, normal sezonun ikinci yarısında ve Orlando'daki sekiz sıralama maçı aşamasında kendini bulmuştu. 1 Şubat sonrasında, 32 yaşındaki oyuncu, uzak mesafeden %41.9 şut isabeti ile 17.0 sayı, 4.9 asist ve 3.6 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



Conley'nin hücum katkıları, normal sezondaki en skorer ikinci oyuncu olan ve sakat olan Bojan Bogdanovic'ten yoksun olan bir Jazz takımı için iyi bir ekleme olacak.



