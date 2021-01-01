Mike Conley, All-Star maçında Devin Booker'ın yerini alacak!

NBA, Atlanta'da Pazar günü oynanacak NBA All-Star Maçında, Utah Jazz point guardı Mike Conley'nin Team Durant'te Phoenix Suns guardı Devin Booker'ın yerini alacağını duyurdu.



Booker, sol diz burkulması nedeniyle oyunda yer alamayacak ve Üç Sayı Yarışması'nda rekabet edemeyecek.



33 yaşındaki Conley, 14'üncü NBA sezonunda ilk kez All-Star oldu ve NBA tarihinde kariyerinin bu noktasında ilk kez All-Star seçilen ilk oyuncu oldu.



Deneyimli point guard, üçlük çizgisi gerisinden kariyerinin en iyisi olan %42.2'lik isabetle oynarken, 16.1 sayı ve 5.7 asist ortalamaları yakalıyor. Conley ayrıca, Üç Sayı Yarışması'nda da Booker'ın yerini alacak.



NBA başkanı Adam Silver, Booker yerine Conley'nin alınması kararını veren kişi oldu.



