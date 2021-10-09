Mike Ashley: "Daha yüksek telif almıştım"

Newcastle United'daki hisselerini Suudi Kamu Yatırım Fonu'na satışını gerçekleştiren Mike Ashley açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Mike Ashley: 'Daha yüksek telif almıştım'
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09 Ekim 2021 09:58
Newcastle United kulübündeki yüzde 80'lik hissesini Suudi Kamu Yatırım Fonu'na 300 milyon sterline satan Mike Ashley, satış sürecinin tamamlanmasının ardından açıklamada bulundu.

Mike Ashley yaptığı açıklamada Suudi Kamu Yatırım Fonu'nun ödediğinden daha yüksek teklifler de aldığını belirterek, "Kulüp için daha yüksek bir teklif daha almıştım. Bunun nedeni kulüp için böylesinin daha faydalı olacağına inancımdı. Bu teklif daha saygın ve güvenilir bir proje sunması nedeniyle benim tercihim oldu. Newcastle United için en iyisini yaptığıma inanıyorum" diye konuştu.

Satış için tek kriterinin para olmadığını belirten Ashley, "Ben kendi cebimden olması gerekenden fazlasını kulüp için ödedim. Küme düştüğümüzde maaş ödemelerini garanti altına aldım ve yeniden Premier Lig'e yükselmeyi başardık." açıklamasını yaptı.

Suudi Kamu Yatırım Fonu'nun uzun vadeli planlarını desteklediğini belirten Ashley, Newcastle United taraftarı olmaya devam edeceğini söyledi.


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