Mikautadze, Galatasaray'a sıcak bakıyor!

Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider olan, UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna yengilisiz devam eden Galatasaray'ın en güçlü bölgesi hiç şüphesiz hücum…
Sarı-kırmızılı takım, Victor Osimhen ve Michy Batshuayi gibi isimlere sahip olmasına rağmen ocak ayında santrfora takviye yapacak.
ARADAKİ FARK 8 MİLYON EURO
Sezonu kapatan Mauro İcardi'nin geleceğinin belirsizliğini koruması ve Osimhen'in kiralık oynaması nedeniyle böyle bir adım atan Cimbom, Georges Mikautadze'nin kulübü Lyon'a 17 milyon Euro'luk teklifle gitti.
Fransız ekibinin 25 milyon Euro talep ettiği, taraflar arasındaki pazarlıkların tüm hızıyla sürdüğü belirtildi.
MIKAUTADZE TEKLİFE SICAK BAKIYOR
Lyon'un sezon başında Metz'den 17,5 milyon avro artı 1 milyon avro bonus karşılığında aldığı Mikautadze de Galatasaray'ın teklifine sıcak baktı.
ÇOK YÖNLÜ KULLANIM
Lyon Kulübü'nün aldığı ceza ve küçülmek zorunda olması sebebiyle ayrılmak isteyen Gürcü futbolcunun sarı kırmızılı takıma gerek ortaya konulan hedefler gerekse kadrodaki yıldız isimlerden dolayı yeşil ışık yaktığı öğrenildi. Elindeki isimleri çok yönlü kullanmayı seven teknik direktör Okan Buruk'un da Mikautadze'yi hücumun her bölgesinde değerlendirmek istediği ifade edildi. Şimdi sırada kulübü Lyon'u bonservis konusunda ikna etmek var.
İKİ TALİBİ DAHA VAR!
Öte yandan Fransız basınında yer alan habere göre, Mikautadze ile Galatasaray dışında Bayer Leverkusen ve Everton da ilgileniyor.
BU SEZON 8 GOLLÜK KATKI YAPTI
Lyon'da bu sezon 21 maça çıkan Mikautadze, 7 gol attı ve 1 asist yaptı.
Sarı-kırmızılı takım, Victor Osimhen ve Michy Batshuayi gibi isimlere sahip olmasına rağmen ocak ayında santrfora takviye yapacak.
ARADAKİ FARK 8 MİLYON EURO
Sezonu kapatan Mauro İcardi'nin geleceğinin belirsizliğini koruması ve Osimhen'in kiralık oynaması nedeniyle böyle bir adım atan Cimbom, Georges Mikautadze'nin kulübü Lyon'a 17 milyon Euro'luk teklifle gitti.
Fransız ekibinin 25 milyon Euro talep ettiği, taraflar arasındaki pazarlıkların tüm hızıyla sürdüğü belirtildi.
MIKAUTADZE TEKLİFE SICAK BAKIYOR
Lyon'un sezon başında Metz'den 17,5 milyon avro artı 1 milyon avro bonus karşılığında aldığı Mikautadze de Galatasaray'ın teklifine sıcak baktı.
ÇOK YÖNLÜ KULLANIM
Lyon Kulübü'nün aldığı ceza ve küçülmek zorunda olması sebebiyle ayrılmak isteyen Gürcü futbolcunun sarı kırmızılı takıma gerek ortaya konulan hedefler gerekse kadrodaki yıldız isimlerden dolayı yeşil ışık yaktığı öğrenildi. Elindeki isimleri çok yönlü kullanmayı seven teknik direktör Okan Buruk'un da Mikautadze'yi hücumun her bölgesinde değerlendirmek istediği ifade edildi. Şimdi sırada kulübü Lyon'u bonservis konusunda ikna etmek var.
İKİ TALİBİ DAHA VAR!
Öte yandan Fransız basınında yer alan habere göre, Mikautadze ile Galatasaray dışında Bayer Leverkusen ve Everton da ilgileniyor.
BU SEZON 8 GOLLÜK KATKI YAPTI
Lyon'da bu sezon 21 maça çıkan Mikautadze, 7 gol attı ve 1 asist yaptı.