Mikail Al kürsüye çıkmak için çalışıyor

Şırnaklı görme engelli milli atlet Mikail Al, Para Atletizm Dünya Şampiyonası ve Fransa'da düzenlenecek olan 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda madalya almak için ter döküyor.



Diyarbakır Görme Engelliler Spor Kulübünün aslen Şırnaklı olan milli atleti Mikail (23), temmuz ayında Fransa'da gerçekleştirilen Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre T13 kategorisinde 4.01.50 derecesiyle dördüncü olarak 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.



Para Atletizm Dünya Şampiyonası ve 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya için yoğun bir şekilde antrenman yapan Mikail Al, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin Uzunova köyünde 2004'te 10 yaşındayken çobanlık yaptığı sırada bulduğu patlayıcının elinde patlaması sonucu bir gözünü ve sol kolunu kaybeden görme engelli milli atlet Mehmet Nesim Öner'in gözetiminde çalışıyor.



"KÜRSÜ İÇİN SÖZ VERİYORUM"



Mikail, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyarbakır ve Türkiye'yi Paralimpik Oyunları'nda en iyi şekilde temsil etmek için çalıştığını söyledi.



Dünya Şampiyonası'nda 4. olduğunu kaydeden milli atlet, "Son 30 metrede yaşadığım aksiliklerden dolayı 4. oldum. Yine de olimpiyat kotasını geçtim. Önümüzdeki yıl Dünya Şampiyonası ve olimpiyatlar var. Olimpiyatlara gitmeye hak kazandım." ifadelerini kullandı.



Çevresindekilerin kendisine çok inandığını aktaran Mikail Al, şöyle konuştu:



"Önümüzdeki yıl 2 büyük yarışma var. Hem Dünya Şampiyonası hem de olimpiyatlarda madalyayı kovalayacağım. Birincilik istiyorum bunun için de gereken her şeyi yapacağım. Bu dönem daha iyi çalışacağım. Kürsüye çıkacağıma söz veriyorum."



"HER İKİSİNDE DE MADALYA İSTİYORUZ"



Diyarbakır Görme Engelliler Spor Kulübü antrenörü Öner de Mikail ile 2 büyük yarışmada madalya için çalıştıklarını belirterek, "Önce Dünya Şampiyonası, sonra olimpiyatlar olacak. Her ikisinde de madalya hedefiyle çalışıyoruz." dedi.



Daha önce 2012 olimpiyatlarında kendisinin de Türkiye'yi temsil ettiğini anımsatan Öner, Mikail Al'ın da kotayı geçerek olimpiyatlara katılmasının sevincini yaşadıklarını anlattı.