Mihriban türküsünün hikayesi, Mihriban şarkı sözü

Mihriban Türküsü Demet Akalın'ıın söylemesiyle birlikte tekrar gündeme geldi. İnsanlar, Mihriban türküsünün hikayesini ve şarkı sözünü arıyor. İşte Mihriban ile ilgili tüm merak ettikleriniz...

13 Haziran 2020 16:48
Mihriban türküsünün hikayesi, Mihriban şarkı sözü
Mihriban şarkısındaki performansıyla beğenilmediği için Twitter'da gündem olan Demet Akalın, 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak "Sadece Mihriban'da değil diğer şarkılarda da kötüydüm" diyerek kendisini tiye aldı.

"Twitter'da TT olduğumun farkında bile değilim. Ne yazdılarsa eyvallah. Herkesin her anı birbirini tutmaz benim için çok başarılı bir konser değildi. Ben mükemmelin demiyorum ki. 3 aydır mal gibi malak gibi yatıyorum. İlk konserde kendimi izleyemiyorum. 'Konser çok güzeldi' diyenlere yok lan neresi güzel dedim. Alişan gitti detone olduğu yerleri düzelttirdi. Ben eve geldim direkt."

"CANER'İN ARKASINDAN AĞLAMAKTAN İÇİMİZ ŞİŞTİ"

Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldığı için zor günler geçirdiğini söyleyen şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti: "Her gün bir dert her gün bir dert. Caner bana mesaj atan bize gelmek isteyen biriydi. Hande Yener'le ağlamaktan içimiz şişti. Evine, mezarlığına gidecektik ama 'ailesi kapıdan kovarlar' falan dediler ondan gidemedim. Aylardır konuşamadığım bir kız vardı hemen onu aradım falan çok zor günler geçirdim. O günde çok kötüydüm."

MİHRİBAN TÜRKÜSÜ HİKAYESİ

Mihriban şairi Abdurrahim Karakoç, nasıl yazdığını şöyle anlattı:

"Bazıları 'Gerçek mi?' diyor. Gerçek, diyorum ama adı Mihriban değil. O gençliğimde yaşanmış bir aşktı. Ama şimdi adını deşifre etmem, ayıp olur. Benim takmış olduğum sembol bir isimdir Mihriban. Masa başında yazılmış, hayal bir aşk, bu tadı ve lezzeti vermez. Yaşayacaksın ki yazacaksın. O zamanlar elektrik yoktu. Lamba ışığı altında yazıyordum. Şiire başladığımda lambadaki alev titremeye başladı. 'Lambadaki alev üşüyor' çıktı... Bazen aklıma düşüyor. Ben unutursun diyorum ama, insan hiçbir zaman unutamıyor... O bir mektup üzerine yazılmıştır. Benim gönderdiğim bir mektuptan dolayı bir cevap aldım. 'Unutmak kolay mı?' mektubun başlığı..."

MİHRİBAN SÖZLERİ

Sarı Saçlarına Deli Gönlümü
Bağlamışım Çözülmüyor Mihriban
Ayrılıktan Zor Belleme Ölümü
Görmeyince Sezilmiyor Mihriban

Yar Deyince Kalem Elden Düşüyor
Gözlerim Görmüyor Aklım Şaşıyor
Lambada Titreyen Alev Üşüyor
Aşk Kâğıda Yazılmıyor Mihriban

Tabiplerde İlaç Yoktur Yarama
Aşk Deyince Ötesini Arama
Her Nesnenin Bir Bitimi Var Ama
Aşka Hudut Çizilmiyor Mihriban

Türkünün diğer dörtlükleri aşağıdaki gibidir:

Önce Naz Sonra Söz Ve Sonra Hile
Sevilen Seveni Düşürür Dile
Seneler Asırlar Değişse Bile
Eski Töre Bozulmuyor Mihriban

Boşa Bağlanmamış Bülbül Gülüne
Kar Koysan Köz Olur Aşkın Külüne
Şaştım Kara Bahtın Tahammülüne
Taşa Çalsam Ezilmiyor Mihriban

Tarife Sığmıyor Aşkın Anlamı
Ancak Çeken Bilir Bu Derdi, Gamı
Bir Kördüğüm Baştan Sona Tamamı
Çözemedim Çözülmüyor Mihriban


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