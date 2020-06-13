Mihriban şiiri kimin, Mihriban şarkı sözleri

Mihriban şiiri kimin, sözleri, Mihriban Türküsü Demet Akalın'ıın söylemesiyle birlikte tekrar gündeme geldi. İnsanlar, Mihriban türküsünün hikayesini ve şarkı sözünü arıyor. Abdurrahim Karakoç'un yazdığı Mihriban şiirinin hikayesi de merak ediliyor. İşte Mihriban ile ilgili tüm merak ettikleriniz...
Mihriban şarkısındaki performansıyla beğenilmediği için Twitter'da gündem olan Demet Akalın, 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak "Sadece Mihriban'da değil diğer şarkılarda da kötüydüm" diyerek kendisini tiye aldı.
"Twitter'da TT olduğumun farkında bile değilim. Ne yazdılarsa eyvallah. Herkesin her anı birbirini tutmaz benim için çok başarılı bir konser değildi. Ben mükemmelin demiyorum ki. 3 aydır mal gibi malak gibi yatıyorum. İlk konserde kendimi izleyemiyorum. 'Konser çok güzeldi' diyenlere yok lan neresi güzel dedim. Alişan gitti detone olduğu yerleri düzelttirdi. Ben eve geldim direkt."
"CANER'İN ARKASINDAN AĞLAMAKTAN İÇİMİZ ŞİŞTİ"
Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldığı için zor günler geçirdiğini söyleyen şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti: "Her gün bir dert her gün bir dert. Caner bana mesaj atan bize gelmek isteyen biriydi. Hande Yener'le ağlamaktan içimiz şişti. Evine, mezarlığına gidecektik ama 'ailesi kapıdan kovarlar' falan dediler ondan gidemedim. Aylardır konuşamadığım bir kız vardı hemen onu aradım falan çok zor günler geçirdim. O günde çok kötüydüm."
MİHRİBAN TÜRKÜSÜ HİKAYESİ
Mihriban şairi Abdurrahim Karakoç, nasıl yazdığını şöyle anlattı:
"Bazıları 'Gerçek mi?' diyor. Gerçek, diyorum ama adı Mihriban değil. O gençliğimde yaşanmış bir aşktı. Ama şimdi adını deşifre etmem, ayıp olur. Benim takmış olduğum sembol bir isimdir Mihriban. Masa başında yazılmış, hayal bir aşk, bu tadı ve lezzeti vermez. Yaşayacaksın ki yazacaksın. O zamanlar elektrik yoktu. Lamba ışığı altında yazıyordum. Şiire başladığımda lambadaki alev titremeye başladı. 'Lambadaki alev üşüyor' çıktı... Bazen aklıma düşüyor. Ben unutursun diyorum ama, insan hiçbir zaman unutamıyor... O bir mektup üzerine yazılmıştır. Benim gönderdiğim bir mektuptan dolayı bir cevap aldım. 'Unutmak kolay mı?' mektubun başlığı..."
MİHRİBAN SÖZLERİ
Sarı Saçlarına Deli Gönlümü Bağlamışım Çözülmüyor Mihriban Ayrılıktan Zor Belleme Ölümü Görmeyince Sezilmiyor Mihriban
Yar Deyince Kalem Elden Düşüyor Gözlerim Görmüyor Aklım Şaşıyor Lambada Titreyen Alev Üşüyor Aşk Kâğıda Yazılmıyor Mihriban
Tabiplerde İlaç Yoktur Yarama Aşk Deyince Ötesini Arama Her Nesnenin Bir Bitimi Var Ama Aşka Hudut Çizilmiyor Mihriban
Türkünün diğer dörtlükleri aşağıdaki gibidir:
Önce Naz Sonra Söz Ve Sonra Hile Sevilen Seveni Düşürür Dile Seneler Asırlar Değişse Bile Eski Töre Bozulmuyor Mihriban
Boşa Bağlanmamış Bülbül Gülüne Kar Koysan Köz Olur Aşkın Külüne Şaştım Kara Bahtın Tahammülüne Taşa Çalsam Ezilmiyor Mihriban
Tarife Sığmıyor Aşkın Anlamı Ancak Çeken Bilir Bu Derdi, Gamı Bir Kördüğüm Baştan Sona Tamamı Çözemedim Çözülmüyor Mihriban