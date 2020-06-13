Mihriban şiiri kimin, Mihriban şarkı sözleri

Mihriban şarkısındaki performansıyla beğenilmediği için Twitter'da gündem olan Demet Akalın, 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak "Sadece Mihriban'da değil diğer şarkılarda da kötüydüm" diyerek kendisini tiye aldı.

"Twitter'da TT olduğumun farkında bile değilim. Ne yazdılarsa eyvallah. Herkesin her anı birbirini tutmaz benim için çok başarılı bir konser değildi. Ben mükemmelin demiyorum ki. 3 aydır mal gibi malak gibi yatıyorum. İlk konserde kendimi izleyemiyorum. 'Konser çok güzeldi' diyenlere yok lan neresi güzel dedim. Alişan gitti detone olduğu yerleri düzelttirdi. Ben eve geldim direkt."



"CANER'İN ARKASINDAN AĞLAMAKTAN İÇİMİZ ŞİŞTİ"

Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldığı için zor günler geçirdiğini söyleyen şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti: "Her gün bir dert her gün bir dert. Caner bana mesaj atan bize gelmek isteyen biriydi. Hande Yener'le ağlamaktan içimiz şişti. Evine, mezarlığına gidecektik ama 'ailesi kapıdan kovarlar' falan dediler ondan gidemedim. Aylardır konuşamadığım bir kız vardı hemen onu aradım falan çok zor günler geçirdim. O günde çok kötüydüm."



