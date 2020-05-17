Mihajlovic: 'Ibrahimovic gelecek sezon Milan'da olmayacak'

Bologna teknik direktörü Sinisa Mihajlovic, bir Sırp televizyonuna yaptığı açıklamada İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic'in gelecek sezon Milan'dan ayrılacağını belirtti.Zlatan Ibrahimovic'in, Ocak ayında Bologna'ya transferi gerçekleşmedi ancak bu seçenek hala mümkün görünüyor.Sinisa Mihajlovic, Ibra'nın sıradaki durağı için;dedi.İsveçli efsane golcü, İtalya'daki karantina sürecinde sahiplerinden olduğu Hammarby takımı ile idmanlara çıktı.Mihajlovic ve Ibrahimovic, yakın iki arkadaş ancak Mihajlovic birlikte çalışmaları halinde bunun bir sorun olmayacağını düşünüyor.Mihajlovic açıklamasında; "" dedi.