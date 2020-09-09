Mihajlovic: 'Covid, kemoterapiden kötü değil'

Koronavirüsten kurtulan ve takımı Bologna'nın sezon öncesi hazırlıklarına katılan Sinisa Mihajlovic, açıklamalarda bulundu.



Bir yandan 1 seneyi aşkın süre önce teşhisi konulan lösemi ile de mücadele eden deneyimli teknik direktör, kendisine yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi.



Hırvat teknik adamın hastalığa yakalanması sonrası, yüksek risk grubunda olduğu için daha dikkatli olması gerektiği yönünde eleştiriler yapıldı.



"SOĞUK SU GİBİYDİ"



51 yaşındaki teknik direktör açıklamasında; "Geçtiğimiz sene 6 ay boyunca lösemi ile yaşadığım savaş, üç tur yapılan kemoterapi ve kemik ikli nakli sonrası; Covid-19 soğuk bir su gibiydi." dedi.



Mihajlovic açıklamalarının devamında; "Tamamen asemptomatiktim, bu yüzden test yaptırmasaydım büyük ihtimalle fark etmeyecektim. Bu hastalığın olmadığı anlamına gelmiyor. Virüsü reddedenler sadece gerçeği inkar etmiş oluyorlar." dedi.



Mihajlovic, bütün önlemleri almasına rağmen hastalığa yakalandığını belirtti.



