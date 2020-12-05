Mihajlovic: 'Bilgi sızdıranı bulursam duvara asacağım'

Bologna teknik direktörü Sinisa Mihajlovic, takım içinde medyaya bilgi sızdıran kişinin ortaya çıkması halinde onu duvara asacağını söyleyerek açıkça tehdit etti.



Sırp hoca medyaya bilgi sızdırıldığından şüphelendikten sonra takım toplantısında taktik değiştireceğini söylediğini ancak böyle bir düşüncesi olmadığını belirterek, "Konuştuklarımız ertesi gün gazetede çıktı. Bunu bilerek yaptım, taktik değiştirmek gibi bir düşüncem yoktu. Yemin ederim ki bilgileri sızdıran kişiyi bulursam onu duvara asacağım." tehdidini yaptı.



"İçeride konuşan biri var ve söz veriyorum onu bulacağım. Onu bulduğumda her şey onun için berbat olacak" diyen Mihajlovic konuyu ortaya çıkarana kadar takipçisi olacağını belirtti.



Sinisa Mihajlovic geçtiğişmiz aylarda kanser tedavisi olmuş ve kemoterapi döneminde bile takımının başında maçlara çıkmıştı.



