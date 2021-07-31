Mihael Zgank bronzu da kaybetti

Milli judocumuz Mihael Zgank bronz madalya kazanma şansını da kaybetti.

Mihael Zgank bronzu da kaybetti
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde judoda milli sporcu Mihael Zgank, bronz madalya mücadelesinde Özbek Davlat Bobonov'a yenildi.

Nippon Budokan'da erkekler 90 kilo bronz madalya mücadelesine çıkan milli sporcu, Özbek Davlat Bobonov'a ippon ile mağlup oldu.

Mihael Zgank, Tokyo 2020'yi olimpiyat beşincisi olarak tamamladı.

"İYİ MÜCADELE ETTİM"

 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda judo erkekler 90 kilo mücadelesinde bronz madalya mücadelesinde Özbek rakibine yenilerek madalyayı kaçıran milli judocu Mihael Zgank, çok üzgün olduğunu söyledi.

Nippon Budokan'daki bronz madalya mücadelesi sonrası AA muhabirine açıklamada bulunan milli sporcu, "İyi mücadele ettim ama madalya alamadım." dedi.

Karşılaşmanın ardından büyük üzüntü yaşayan Mihael Zgank, "Sabah kalktığımda olimpiyat şampiyonu olacağımı hissettim. Bu beklentiyle maçlarımı yaptım. Böyle bir gün kariyerimde yoktu, gücüm yerindeydi, hiç yorulmadım. Ama yarı final maçını kaybettikten sonra benim için çok zor oldu." ifadelerini kullandı.

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