Miha Zajc'ın yerine Adem Ljajic transferi!

Beşiktaş'ta beklentilerin altında kalan ve ilk 11'e dönmesi de zor gözüken Adem Ljajic'e talip çıktı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Miha Zajc'ın yerine Adem Ljajic transferi!
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17 Aralık 2020 10:20
Beşiktaş'ta hayal kırıklığı yaratan ve Sergen Yalçın döneminde de formasına kavuşamayan Adem Ljajic, siyah-beyazlı takımdan ayrılabilir.

İtalya'dan Beşiktaş'ı keyiflendirecek bir haber geldi. Genoa'nın, Miha Zajc'ın kiralık sözleşmesini feshedeceği yerine aynı şartlarda Ljajic'i kiralayacağı iddia edildi.

Beşiktaş'ın önerdiği Ljajic'in İtalya tecrübesi ve futbolunu bilmesi nedeniyle Genoa tarafından dikkate alındığı belirtildi.





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