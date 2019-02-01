Miha Zajc'in TFF'de yok ancak bir 'istisna' var!

Ara transfer döneminin son gününde Empoli'den transfer edilenFenerbahçe kadro sayfasında yer almaması kafalarda soru işareti yaratıp; "Zajc kadroda olmayacak mı?" dedikodularını gündeme getirirken; Sporx.com söylentilere yine nokta koydu.Türkiye Futbol Federasyonu Transfer Tescil Talimatı'na göre; Uluslararası transferlerde kulüpler Transfer Sertifakası'nı tescil döneminde talep ediyorsa TFF istisnai olarak "tescil dönemleri" dışında da olsa talep edilen transferleri tescil edebiliyor.TFF'den Uluslararası Transfer Sertifikası'nı tescil dönemi içerisinde talep eden Fenerbahçe'nin Miha Zajc transferinde de herhangi bir sorun bulunmuyor.Transfer Tescil Talimatı'nda şu ifadeler yer alıyor; Futbolcular, ancak TFF tarafından belirlenen transfer ve tescil dönemleri içinde tescil edilebilirler. Uluslararası transferlerde Uluslararası Transfer Sertifikası'nın tescil dönemi içerisinde talep edilmiş olması halinde, istisnai olarak transfer ve tescil dönemleri dışında da tescil edilebilir"