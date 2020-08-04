Miha Zajc'a İtalya'dan iki talip!

Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'a İtalya'dan Bologna ve Hellas Verona talip oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Miha Zajc'a İtalya'dan iki talip!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ağustos 2020 00:52
Fenerbahçe'de beklenen performansı sergileyemeyen Miha Zajc'a İtalya'dan talipler çıktı.

İtalya basınında yer alan habere göre; Miha Zajc ile Bologna ve Hellas Verona ilgileniyor. İki takımın da hücum güçlerini artırmak istediği ve Empoli ile Serie A tecrübesi bulunan Miha Zajc, bu nedenle her iki takımın da radarına girdi.

Haberin detayında, Sloven oyuncu Miha Zajc'ın bonservis bedelinin makul olacağı vurgusu yapıldı.

Fenerbahçe'nin Ocak 2019'da Empoli'den 3.5 milyon euro ve Salih Uçan karşılığında transfer ettiği 26 yaşındaki Miha Zajc, bu sezon sarı lacivertli formayla 17 maçta 784 dakika süre buldu ve 2 gol atıp 1 asist yaptı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için