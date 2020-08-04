Fenerbahçe'de beklenen performansı sergileyemeyen Miha Zajc'a İtalya'dan talipler çıktı.



İtalya basınında yer alan habere göre; Miha Zajc ile Bologna ve Hellas Verona ilgileniyor. İki takımın da hücum güçlerini artırmak istediği ve Empoli ile Serie A tecrübesi bulunan Miha Zajc, bu nedenle her iki takımın da radarına girdi.



Haberin detayında, Sloven oyuncu Miha Zajc'ın bonservis bedelinin makul olacağı vurgusu yapıldı.



Fenerbahçe'nin Ocak 2019'da Empoli'den 3.5 milyon euro ve Salih Uçan karşılığında transfer ettiği 26 yaşındaki Miha Zajc, bu sezon sarı lacivertli formayla 17 maçta 784 dakika süre buldu ve 2 gol atıp 1 asist yaptı.



